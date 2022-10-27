Что даст трансформация КТЖ – пояснение Правительства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос о трансформации АО «НК «Қазақстан темір жолы» в полноценную транзитно-логистическую корпорацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время подготовлены предварительные предложения по трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Данные предложения рассматриваются в рамках рабочей группы, которую создали на площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. В состав рабочей группы входят представители государственных органов, КТЖ, НПП «Атамекен» и бизнес-сообщества. Трансформация КТЖ будет осуществлена с учетом интересов страны и казахстанского бизнес-сообщества», - написал Роман Скляр в своем ответе.

Зампремьера заверил, что трансформация не предполагает монополизацию КТЖ и захват доли частного бизнеса.

«Концепция по трансформации компании предусматривает ее выход на внешние рынки для привлечения транзитных грузов на казахстанские маршруты. Преобразование КТЖ в Национальную транспортно-логистическую компанию придаст импульс развитию транспортной отрасли Казахстана, а также позволит обеспечить интеграцию казахстанских коридоров в международную транспортную сеть», - отметил Роман Скляр.

Ранее, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.