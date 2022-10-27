РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Что даст трансформация КТЖ – пояснение Правительства РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос о трансформации АО «НК «Қазақстан темір жолы» в полноценную транзитно-логистическую корпорацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время подготовлены предварительные предложения по трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Данные предложения рассматриваются в рамках рабочей группы, которую создали на площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. В состав рабочей группы входят представители государственных органов, КТЖ, НПП «Атамекен» и бизнес-сообщества. Трансформация КТЖ будет осуществлена с учетом интересов страны и казахстанского бизнес-сообщества», - написал Роман Скляр в своем ответе.

    Зампремьера заверил, что трансформация не предполагает монополизацию КТЖ и захват доли частного бизнеса.

    «Концепция по трансформации компании предусматривает ее выход на внешние рынки для привлечения транзитных грузов на казахстанские маршруты. Преобразование КТЖ в Национальную транспортно-логистическую компанию придаст импульс развитию транспортной отрасли Казахстана, а также позволит обеспечить интеграцию казахстанских коридоров в международную транспортную сеть», - отметил Роман Скляр.

    Ранее, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.


    Теги:
    Правительство РК КТЖ Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!