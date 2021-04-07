Что даст стране Национальный проект по развитию электроэнергетической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно разработки Национального проекта по развитию электроэнергетической отрасли и создания единого отраслевого регулятора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день основным стратегическим документом развития электроэнергетической отрасли является Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года (далее – Концепция), утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724. При этом в соответствии с поручением Главы государства, данного в ходе расширенного заседания Правительства 26 января текущего года, Министерством энергетики проводится работа по актуализации данной Концепции», - написал Роман Скляр в своем ответе.

При этом, по его словам, в рамках пересмотра системы государственного планирования Правительством планируется разработка национальных проектов, направленных на развитие отраслей и достижение стратегических целей государственной политики.

«В рамках данной работы одним из приоритетных задач является разработка Национального проекта по развитию электроэнергетики (далее – Национальный проект), который включен в проект Указа Президента Республики Казахстан по утверждению перечня национальных проектов. Национальный проект будет направлен на решение задач дальнейшего развития электроэнергетики, в том числе секторов производства, передачи и снабжения электрической энергии, сферы теплоснабжения и рынка электроэнергии. В рамках Национального проекта будут определены дальнейшие меры по развитию базовой и маневренной генерации, усилению существующей и строительства новой электросетевой инфраструктуры, расширению возобновляемых и альтернативных источников энергии, внедрению цифровых и наилучших доступных технологий, совершенствованию рыночных отношений и механизмов тарифообразования в электроэнергетике», - отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что в настоящее время Правительством осуществляется практическая проработка механизма по строительству генерирующих установок с маневренным режимом генерации путем отбора проектов на аукционных торгах, утвержденного Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики».

«Кроме того, ведется работа по разработке энергетического баланса до 2035 года, а также будут приняты меры по усилению южной зоны Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, усилению электрических связей между западными регионами с их последующим объединением с единой энергетической системой страны», - заключил Р. Скляр.