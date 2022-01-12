Что даст Социальный кодекс казахстанцам, рассказали в Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о работе ведомства по поручению Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях реализации поручений Главы государства, данных на заседании Мажилиса Парламента, Министерством будет проделана следующая работа: в настоящее время ведется разработка проекта социального кодекса, который планируется внести на рассмотрение в Мажилис Парламента в декабре 2022 года. В рамках Социального кодекса планируется закрепить социальные права и обязанности граждан, уточнить обязательства и ответственность государства и работодателей работников в социальной сфере», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.
По его словам, принятие кодекса улучшит понимание населением проводимой государством справедливой социальной политики и качественно повысит уровень жизни наших граждан.
«По программе повышения доходов населения будут предусмотрены следующие меры: внедрение системы раннего обнаружения проблемных групп населения, молодежи NEET для адресного оказания индивидуальных мер поддержки», - добавил министр.
Как отметили в пресс-службе ведомства, помощь будет оказываться в выборе профессии, обучении и трудоустройстве. С помощью информационных систем планируется обеспечить контроль над созданием рабочих мест и трудоустройством в рамках реализуемых нацпроектов. Приоритет в трудоустройстве будет отдаваться молодежи, особенно категории NEET.
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