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Что даст система управления рисками, объяснили в Комитете госдоходов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Сентября 2021, 13:43
Что даст система управления рисками, объяснили в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жайдар Инкербаев рассказал о преимуществах внедрения автоматизированной системы управления рисками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее эффективным в цифровом налоговом администрировании стало внедрение информационной системы «Электронные счета-фактуры», где проводится документальная прослеживаемость товаров. С использованием Системы управления рисками мы категорируем налогоплательщиков, формируем планы проверок, выявляем налоговые и таможенные риски для камерального контроля, а также путем аналитики больших данных и интеллектуального анализа выявляем фирмы однодневки и блокируем выписку счетов-фактур таких фирм», - сказал Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

По его словам, снижена административная нагрузка на бизнес в виде проверок, так как нарушения выявляются дистанционно, и точечно направляются уведомления с нарушениями. Всего было в текущем году направлено свыше 40 тысяч электронных уведомлений, по ним дополнительно начислено налогов на 132,9 млрд тенге.

«С учетом международного опыта, в Комитете действуют Центр электронного декларирования и Ситуационный центр, в работе которых эффективно задействованы инструменты СУР, позволяющие минимизировать риски недопоступления в бюджет за счет контрабандных схем», - заключил спикер.
Экономика   Минфин РК   Другие государственные органы   Налоги   Бюджет  
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