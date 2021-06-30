Что даст проведение прямых выборов сельских акимов, объяснил политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Казбек Майгельдинов рассказал о том, что даст проведение прямых выборов сельских акимов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведение прямых выборов сельских акимов призвано послужить развитию местного самоуправления, также дается больше независимости местным властям в целях развития сильных регионов. Прямые выборы означают, что если раньше акимы сельских округов избирались депутатами маслихатов, то в нынешних выборах избирать будет само население сельских округов, тем самым дается возможность реализовать свои конституционные права гражданам. Кроме того, в выборах могут выдвигать свои кандидатуры представители политических партий, также могут быть и самовыдвиженцы», - сказал Казбек Майгельдинов корреспонденту Казинформа.

По словам политолога, житель любого сельского округа больше заинтересован в развитии своей местности. Немаловажным моментом является то, что именно житель больше всех знает о потребностях села, в котором он живет.

Также Казбек Майгельдинов отметил, что в рамках пакета политических реформ вносятся изменения в избирательный процесс.

«В бюллетенях появится графа «против всех». Это призвано, чтобы граждане имели полную свободу выбора. Один из немаловажных моментов - будут усилены полномочия местного сообщества. Помимо маслихатов будут созданы советы (кеңес), которые также могут участвовать в утверждении бюджета, могут выдвигать вотум недоверия, если сельский аким не справляется со своей работой, тем самым аким сможет сложить полномочия», - отметил Казбек Майгельдинов.

«Мы видим, что если до этого мы говорили, что основные политические процессы проходят в центрах, Нур-Султане, городах областного значения, то сейчас по привлечению к политическим процессам и развитию политических процессов акцент делается на региональный уровень. К примеру, можно отметить Концепцию по развитию местного самоуправления, разработанную МНЭ РК в период с 2021 до 2030 годы. Акимы сельских округов будут избираться до 2024 года. Как только закончится нынешний срок полномочий, акимы будут избираться по прямым выборам. А с 2024 года начнутся выборы акимов районного значения», - добавил К. Майгельдинов.

По словам политолога, сам процесс проведения прямых выборов сельских акимов имеет поступательный характер.

«Можно ожидать, что в дальнейшем акимы и крупных городов также будут избираться прямым голосованием. Соответственно, демократические процессы будут внедряться повсеместно», - считает Казбек Майгельдинов.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.