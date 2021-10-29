Что даст принятие закона «Об Уполномоченном по правам человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Мажилиса Парламента Балаим Кесебаева выступила на круглом столе по проектам законов «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства отмечал, что действующий институт омбудсмена еще не полностью раскрыл свой потенциал и поручил принять специальный закон, а также укрепить аппарат Уполномоченного по правам человека, вплоть до создания его региональных представительств. (…) Институт Уполномоченного по правам человека напрямую связан с защитой гарантированных Конституцией РК прав и свобод человека и гражданина», - сказала Балаим Кесебаева.

По ее словам, именно от дальнейшего развития этого института путем четкого определения на законодательном уровне правового статуса, принципов и гарантий деятельности зависит восстановление нарушенных прав человека.

«Поэтому важность и необходимость данного института неоспорима.

В настоящее время в Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе находится на рассмотрении проект закона РК «Об Уполномоченном по правам человека». В реализацию основного законопроекта разработаны поправки в гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный, административно-процедурно-процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, бюджетный и налоговый кодексы», - отметила вице-спикер Мажилиса.

Она напомнила, что целью законопроектов является стремление создать законодательную основу выполнения гарантий внесудебной защиты прав человека и гражданина.

«Принятие специального закона, соответствующего принципам и рекомендациям ООН, позволит Уполномоченному по правам человека полноценно участвовать в правозащитных процедурах. За основу разработки основного и сопутствующего законопроектов взяты рекомендации Парижских и Венецианских принципов укрепления национальных правозащитных учреждений. В основе укрепления потенциала Уполномоченного по правам человека находится определение четких полномочий и параметров их реализации, закрепление требований к кандидатам на уровне Закона и остальные принципы его деятельности. Прежде всего, это законность, объективность, справедливость, открытость, независимость и непредвзятость в интересах прав и свобод человека», - заключила депутат.