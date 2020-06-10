Что даст предприятиям внедрение наилучших доступных технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро наилучших доступных технологий создадут в Казахстане. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Магзум Мирзагалиев в ходе отчетной встречи с населением, на основе подходов стран-членов ОЭСР разработан новый проект Экологического кодекса. Проект прошел активную стадию обсуждения, поступило порядка 2 тысяч поправок.

«Одним из главных направлений является реализация международного экологического принципа «загрязнитель платит». То есть, загрязнителю вместо уплаты штрафных санкций экономически выгодно будет не допускать загрязнения и внедрять наилучшие доступные технологии. Будет предусмотрено возмещение экологического ущерба в натуральной форме вместо взыскания денежной компенсации в бюджет», - сказал министр на отчетной встрече.

Реальной возможностью улучшить экологическую ситуацию в стране, по словам главы Минэкологии, является внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в промышленности.

«Для перехода на НДТ планируется создание соответствующего бюро, а также разработка справочников по НДТ, проведение технологического аудита крупных компаний с последующей модернизацией их производств. В этом вопросе мы опираемся на опыт европейских стран. При этом предприятия, внедрившие наилучшие доступные технологии, будут освобождены от платы за эмиссии. В случае, если они не переходят на НДТ, их ставки платы за эмиссии будут расти в разы. Это, в свою очередь, будет являться мотивирующим инструментом для природопользователей», - отметил глава ведомства.

При этом министр отметил, что компаниям потребуется переходный период к НДТ. Также, общественностью и международными экспертами постоянно поднимался вопрос с текущей ситуацией с экологическими платежами и их расходованием.

«Сегодня экологические платежи является источником пополнения бюджета, а не для снижения вредного воздействия на окружающую среду. Лишь 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды. А некоторые регионы направляют менее 10% от поступивших платежей в бюджет. В этой связи, в новом Экокодексе предусмотрено, что 100% средств, поступивших в местные бюджеты экологических платежей, будут направлены на решение экологических проблем», - добавил М. Мирзагалиев.