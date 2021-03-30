16:14, 30 Март 2021 | GMT +6
Что даст повышение тарифов на электроэнергию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов поделился ожиданиями от корректировки предельных тарифов на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации и своевременно и в полной мере провести ремонтные кампании для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.
Кроме того, по его словам, это позволит сохранить порядка 23 тысяч рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией.
Ранее К. Рахимов назвал причины роста тарифов на электроэнергию.