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    16:14, 30 Март 2021 | GMT +6

    Что даст повышение тарифов на электроэнергию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов поделился ожиданиями от корректировки предельных тарифов на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации и своевременно и в полной мере провести ремонтные кампании для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

    Кроме того, по его словам, это позволит сохранить порядка 23 тысяч рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией.

    Ранее К. Рахимов назвал причины роста тарифов на электроэнергию.


    Теги:
    Правительство Цены и тарифы Энергетика Экономика
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