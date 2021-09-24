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    18:20, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Что даст повышение минимальной зарплаты, объяснили в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал об ожидаемом эффекте от повышения МЗП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Повышение МЗП означает увеличение спроса на товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. По нашим расчетам, повышение МЗП с нынешних 42 500 тенге до 60 000 тенге даст дополнительный вклад в инфляцию около 0,7 процентных пункта. Но это будет иметь краткосрочный эффект», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

    Он объяснил, что по мере адаптации производства к повышению спроса на потребительские товары, эффект инфляции будет постепенно снижаться.

    «Вместе с тем, мы считаем, что повышение МЗП окажет положительное влияние на макроэкономическую ситуацию, в частности, речь идет о том, что повысятся доходы 1 миллиона 650 тысяч человек, у которых сегодня минимальная заработная плата ниже 60 тысяч тенге. Кроме того, будет иметь место так называемый каскадный эффект – доходы еще почти 2 миллионов человек, у которых зарплата чуть выше 60 тысяч тенге также будет повышаться», - отметил зампремьера.

    «Таким образом, данное повышение МЗП приведет к увеличению доходов более чем 3,5 миллионов человек. По расчетам экспертов это приведет к тому, что ускорится темп экономического роста нашей страны, рост ВВП ускорится дополнительно на 1,5 п.п. Это означает рост объемов производства товаров, услуг и, соответственно, налогов», - добавил А. Смаилов.

    Поэтому, по его словам, в целом это повлияет и на производство в стране, и на доходы населения.

    «Что касается бюджетной обеспеченности, то в проекте республиканского бюджета на следующие три года, который сейчас находится в парламенте, заложены все необходимые средства для повышения зарплаты гражданских служащих, которые получают зарплату в бюджетных организациях», - заключил зампремьера.

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