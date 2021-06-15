Что даст план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал, что предусматривает план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства по усилению работы по обеспечению безопасных условий труда МТСЗН разработан и внесен в Правительство План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, которым предусматривается:

- модернизация Национальной системы управления охраной труда на основе риск ориентированного подхода;

- выработка предложений по экономическому стимулированию работодателей по снижению профессионального риска на рабочих местах;

- развитие профессиональных компетенций и научного потенциала в сфере охраны труда;

- развитие социального партнерства», - рассказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

По его словам, в результате реализации данных мероприятий к 2025 году ожидается снижение производственного травматизма на 10%, численности работников, занятых во вредных условиях труда - до 20%,

Также министр добавил, что гражданам, получившим трудовое увечье, ежегодно работодателями производятся выплаты по временной нетрудоспособности на сумму 1,5 млрд тенге.

«Для страхования работника от несчастных случаев на производстве работодателями ежегодно перечисляются более 30 млрд тенге в страховые компании. В 2020 году ими затрачено 141,5 млрд тенге на различные компенсации за работу во вредных условиях труда, что на 10% больше 2019 года. В отношении лиц, занятых во вредных условиях труда, с 2014 года более 13 тысяч работодателей ежегодно перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы на сумму более 40 млрд тенге. Работники, в пользу которых перечислялись данные взносы в течение 5 лет, с 2019 года уже начали получать выплаты», - подчеркнул министр.

Напомним, Правительство РК утвердило план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года.