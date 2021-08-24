Что даст перепись населения, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал об ожидаемых результатах от предстоящей переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с 1 сентября по 30 октября текущего года планируется проведение переписи населения. Как вы знаете, предыдущая перепись населения проходила в 2009 году. Нынешняя перепись по плану должна была состояться в прошлом году», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, это мероприятие имеет большое социально-экономическое значение.

«По результатам переписи будет получен широкий круг показателей, которые являются наиболее точными данными и основой для анализа ситуации в стране, прогнозирования и принятия соответствующих решений. Поэтому крайне важно участие в переписи каждого гражданина нашей страны», - отметил Премьер-министр.

«Планируется применение цифровых технологий для автоматизации процесса переписи с полным отказом от бумажных носителей. Данное новшество позволит увеличить оперативность и снизить затраты. В целом на время проведения переписи будет трудоустроено 32 тыс. человек», - заключил глава Правительства.



