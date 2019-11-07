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Что даст обществу Девятый форум религиоведов, рассказал эксперт

7 Ноября 2019 18:48
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Что даст обществу Девятый форум религиоведов, рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Министерства образования и науки Республики Казахстан, PhD докторант, исламовед Нурбол Калдыбеков выразил свое мнение по поводу прошедшего Девятого форума религиоведов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Форум религиоведов Казахстана проводится каждый год с 2011 года. Здесь собираются и делятся опытом многие религиозные ученые, теологи и другие специалисты, которые несут ответственность за религиозную составляющую и способствуют стабильности в обществе. На предыдущих форумах обсуждались целевые темы, такие как проблема религиозного секуляризма, взаимоотношения религии и государства, духовная безопасность. А в этом году форум был посвящен теме «Роль религиоведов и теологов в вопросах совершенствования профилактической и реабилитационной рабо ты». Важно, чтобы специалисты, работающие в этой сфере, умело взаимодействовали в одном ключе, особенно против опасности экстремизма и терроризма»,- поделился Нурбол Калдыбеков.


По мнению исламоведа, духовность так же важна для общества, как и медицина:

«Быть неквалифицированным врачом - это преступление. И наша духовная сфера работает с внутренним миром человека. С ним взаимодействуют психологи, деятели культуры и религиоведы, поэтому требования к этим работникам должны быть очень высоки».

Н. Калдыбеков также рассказал о качестве образования в области религии.

«В настоящее время в нашей стране идет подготовка и обучение религиоведов. В этой подготовке участвуют ведущие учебные заведения Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак и Девятого медресе. Растет количество грамотных, квалифицированных специалистов», - сказал Н. Калдыбеков.

Как отметил эксперт, на Девятом форуме религиоведов было высказано много полезных предложений.

«В целом, в стране в настоящее время насчитывается около 3 тысяч специалистов, занимающихся реабилитацией и информационно-разъяснительной работой. Из-за большого количества их трудно контролировать. Важно следить за тем, как и кем ведутся религиозные разъяснительные работы. Я поддерживаю слова вице-министра информации и общественного развития Марата Азильханова, который предложил создать общую базу для религиозных специалистов. Нам необходимо разъяснить обществу религиозные понятия, показать, в чем разница между экстремизмом, терроризмом и т.д. Я думаю, что эти предложения должны быть реализованы»,- сказал Н. Калдыбеков.

Напомним, ранее в городе Нур-Султане прошел Девятый форум религиоведов Казахстана.

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Ключевые слова: Религия, Общество,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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