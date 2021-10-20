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Что даст Казахстану привлечение транснациональных компаний в горно-металлургическую отрасль

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Октября 2021, 11:32
Что даст Казахстану привлечение транснациональных компаний в горно-металлургическую отрасль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адилбек Сарсембаев отметил важность привлечения транснациональных компаний в горно- металлургическую отрасль страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Привлечение транснациональных компаний в горно-металлургическую отрасль нашей страны, акцентируя внимание для производства продукций с высокой добавленной стоимостью, должна стать основной задачей в данном направлении. Этот шаг позволит углубить степень переработки металлов внутри страны», - сказал Адильбек Сарсембаев, выступая на 11-м горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy.

По его словам, немаловажными аспектами являются ведение политики ресурсо- и энергосбережения, а также по обеспечению углеродной нейтральности нашей страны.

«В целях сохранения твердых полезных ископаемых для будущих поколений, сегодня необходимо применять новейшие технологии по наиболее полному извлечению полезного сырья при наименьших энергетических затратах. Защита и сохранение окружающей среды является важной предпосылкой для будущего устойчивого развития промышленной экономики. Для этого сегодня необходимо достичь баланса между реализацией политики экономического роста и зеленой экономикой», - заключил спикер.

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