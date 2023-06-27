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Что даст казахстанцам вступающий в силу с 1 июля Социальный кодекс

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 12:22
Что даст казахстанцам вступающий в силу с 1 июля Социальный кодекс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о ходе реализации Социального кодекса РК, который вступает в силу с 1 июля текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социальный кодекс – это единый социальный документ, который впервые вводится в действие на территории СНГ. Он охватывает весь жизненный цикл человека», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

В частности, речь идет о:

- социальной поддержке от рождения до совершеннолетия;

- занятости в трудоспособном возрасте;

- обеспечении безопасности труда;

- мерах социального страхования;

- социальной помощи при возникновении трудной жизненной ситуации;

- поддержке пожилых людей.

«Как вы знаете, некоторые из мер социальной поддержки, предусмотренных Кодексом, начали оказывать с начала года. Остальная часть начнется с 1 июля», – заключила министр.


Минтруда РК   Социальный кодекс  
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