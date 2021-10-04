Что даст казахстанцам портал общественных советов kazkenes.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев озвучил ожидаемые результаты от работы портала kazkenes.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время этот портал начнет свою работу, и это позволит широкому кругу общественности, в первую очередь – журналистам, иметь доступ к протоколам заседаний и к вопросам, которые рассматриваются на различных уровнях. Потребуется какое-то время для того, чтобы и общественность, и СМИ стали этим пользоваться и чтобы этот портал стал важным и надежным источником информации», - сказал Рахим Ошакбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, наполнение этого портала будет зависеть от активности секретарей общественных советов, членов общественных советов.

«И как следующий этап развития этого института важно проводить как минимум ежегодно или ежеквартально большие совещания, тренинги, которые бы охватывали всю республику, а не только самые активные. Сейчас мы видим дисбаланс, связанный с тем, что есть гиперактивные общественные советы. Я привел бы в пример в первую очередь Алматы, который зачастую более слышим и видим в решении вопросов алматинцев, чем даже маслихат; Караганду и так далее», - отметил спикер.

«С другой стороны есть какие-то области и министерства, в которых деятельность общественных советов вообще… То есть, если даже вы наберете в поисковой строке общественный совет такого-то министерства, то скорее всего, вы не найдете ни одного информационного повода по поводу того, какие вопросы они поднимали, что рассматривали. Поэтому большой вызов, который сейчас стоит перед этим институтом, это повышение их прозрачности, подотчетности и открытости. Если есть какие-то общественные советы нерабочие, непродуктивные, то, наверное, перед руководством этого министерства или акимата нужно ставить вопрос по его замене», - заключил Р. Ошакбаев.