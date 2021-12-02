Что даст амнистия – ожиданиями поделились в Сенате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Сауле Айтпаева прокомментировала принятый Закон об амнистии заключенных к 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Статьей 78 Уголовного Кодекса определены общие критерии принятия акта амнистии и круга его распространения. Законопроект полностью соответствует положениям уголовного кодекса. Будет определен перечень, определяющий круг лиц, к которым амнистия не применяется», - сказала С. Айтпаева.
Ожидаемые результаты от реализации законопроекта:
- сокращение числа заключенных в связи с освобождением осужденных от наказания;
- снижение количества осужденных, находящихся под пробационным контролем;
- сокращение сроков неотбытой части наказания осужденным из категории социально уязвимых лиц и возместившим ущерб;
- прекращение уголовных дел и освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести.
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