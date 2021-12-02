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Что даст амнистия – ожиданиями поделились в Сенате

2 Декабря 2021 11:08
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Что даст амнистия – ожиданиями поделились в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Сауле Айтпаева прокомментировала принятый Закон об амнистии заключенных к 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Статьей 78 Уголовного Кодекса определены общие критерии принятия акта амнистии и круга его распространения. Законопроект полностью соответствует положениям уголовного кодекса. Будет определен перечень, определяющий круг лиц, к которым амнистия не применяется», - сказала С. Айтпаева.

Ожидаемые результаты от реализации законопроекта:

- сокращение числа заключенных в связи с освобождением осужденных от наказания;

- снижение количества осужденных, находящихся под пробационным контролем;

- сокращение сроков неотбытой части наказания осужденным из категории социально уязвимых лиц и возместившим ущерб;

- прекращение уголовных дел и освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести.

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#Сенат   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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