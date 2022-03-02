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Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска

2 Марта 2022 21:49
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Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - На встрече с жителями Усть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов поставил перед акимом города Жаксылыком Омаром конкретные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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По словам акима ВКО, Жаксылыку Омару необходимо подготовить расчеты по дефициту тепловой энергии и предложения по модернизации тепловых сетей города с учетом его дальнейшего развития.

Помимо этого, в течение двух лет нужно решить вопрос с нехваткой детских дошкольных учреждений в областном центре. Для этого провести анализ потребности и имеющихся ресурсов. Акиму Усть-Каменогорска также предстоит обеспечить качественное строительство школы в микрорайоне «Нурлы жол» на 600 мест и своевременную подготовку ПСД для строительства еще 4 школ. А в целях улучшения качества перевозки пассажиров к 2023 году довести долю подвижного состава со сроком эксплуатации до 7 лет до 50%, принять меры по повышению регулярности движения автобусов на городских маршрутах до 90%.

Также необходимо увеличить темпы ревакцинации населения Усть-Каменогорска.

«Учитывая тот факт, что на сегодня главное и единственное действенное оружие в борьбе с коронавирусом – это вакцина, в области проводится активная работа по организации предупредительных мер по нераспространению COVID-19, вакцинации, ревакцинации населения. Сегодня повторно привито 91% от жителей, у которых наступил срок получения вакцины. Стоит задача довести эту работу до 100%», – резюмировал Даниал Ахметов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат  
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