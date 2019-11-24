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Что Данэлия Тулешова пожелала Ержану Максиму на Детском Евровидении

24 Ноября 2019 21:21
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Что Данэлия Тулешова пожелала Ержану Максиму на Детском Евровидении

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская юная певица Данэлия Тулешова озвучила пожелание своему соотечественнику и коллеге по цеху Ержану Максиму перед финалом Детского Евровидения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я искренне хочу пожелать Ержану не волноваться, быть уверенным в себе, идти к своей цели, и самое главное – быть искренним по отношению к зрителям. Тогда все пройдет прекрасно. Удачи, я искренне за тебя болею», - сказала Данэлия Тулешова в эфире телеканала «Хабар».

Она также вспомнила свое выступление на Детском Евровидении-2018.

«Я выступала в прошлом году в финале Eurovision Junior 2018, это было очень волнительно. Я переживала за то, как я спою, как отреагируют зрители, как будет выглядеть мой номер на сцене», - призналась артистка.

Напомним, юный казахстанский артист Ержан Максим выступает в финале Детского Евровидения.

На престижном конкурсе казахстанец защищает не только честь своей страны, но и представляет весь тюркский мир.

После торжественной церемонии открытия Евровидения стало известно, что Е. Максим выступает под десятым номером. Вчера было открыто и голосование за участников конкурса.

Несмотря на внимание мира к конкурсу в целом и к своей персоне в частности, Ержан заявил о том, что уверен в своих силах и волнуется за результат.

Зато, по ее собственным признаниям, за сына сильно переживает мама мальчика Гульмира. Как выяснилось в беседе с журналистами, переживания за выступление сына мешают женщине спать по ночам. Гульмира обратилась ко всем казахстанцам с просьбой поддержать юного певца.

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Ключевые слова: Культура, Данэлия Тулешова, Польша,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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