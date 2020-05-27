Что дало дистанционное образование во время режима ЧП, рассказал член Нацсовета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Мурат Абенов перечислил преимущества, которые дало дистанционное образование во время режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что пандемия стала великим уравнителем, когда многие страны одновременно столкнулись с проблемами в сфере образования. Необходимость перехода на дистанционное образование. То, что мы заметили – во многих странах, где среднее образование находится на высоком уровне, в этих странах и борьба с пандемией показала и высокий результат. По тем же результатам PISA, которые сегодня называли такие страны Китай Сингапур, Южная Корея, Финляндия, Эстония – находятся на первых местах и при борьбе с коронавирусом тоже они оказались среди первых, то есть получается не там, где больше тратят на здравоохранения, а там, где больше уделяют внимание образованию – эти страны быстрее справляются с трудностями», - сказал Мурат Абенов на третьем заседании НСОД.

По его словам, Казахстан имеет большой потенциал в вопросах образования.

«В 2008 году казахстанские дети заняли пятое место во всем мире, через 4 года по PISA они ушли на 49 место. Какие позитивные стороны мы заметили во время ЧП и перехода на дистанционное образования? Система дистанционного образования показала в целом огромный потенциал, слаженность работы. На самом деле в кратчайшее время сумели найти выход из ситуации, гибкость проявили, разные подходы. В целом система образования выдержала этот экзамен, как и родители, так и учителя смогли за короткие сроки перестроиться, предложить новые формы решений», - отметил спикер.

«Мы заметили, что в свое время был принят закон о статусе педагогов, финансовое обеспечение позволило учителям больше уделить внимание своей профессиональной деятельности. То что была сокращена рабочая неделя, вообще сняло нагрузку, позволило им больше заниматься своими непосредственными вопросами. Вся страна увидела, насколько труд педагогов сложный. Я хочу воспользоваться ситуацией – поблагодарить всех учителей, на самом деле большую работу провели», - добавил член НСОД.



