Что дал Казахстану режим «открытого неба»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан с 1 ноября 2019 года ввел режим «открытого неба» для иностранных авиаперевозчиков в 11 аэропортах страны. В том числе в столице, Алматы, Шымкенте, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Таразе, Петропавловске и Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние три года «открытое небо» было введено еще в двух аэропортах страны, в Туркестане и Актобе.

Введенный режим позволил снять ограничения по количеству рейсов и предоставить иностранным авиакомпаниям пятую степень «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

В начале 2023 года режим «открытого неба» был продлен на 5 лет.

С начала текущего года начали выполняться прямые регулярные рейсы по маршруту Маскат – Алматы с частотой два рейса в неделю. Также египетская авиакомпания «Air Cairo» запустила рейсы в Казахстан по направлениям Астана – Шарм-эль-Шейх и Алматы – Шарм-эль-Шейх два раза в неделю.

В рамках реализации проекта планируется запустить рейсы в Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк до 2025 года.