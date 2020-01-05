Что дает Закон о статусе педагога преподавателям, рассказал мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Канат Мусин прокомментировал недавно принятый Закон о статусе педагога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Законе о статусе педагога были четко обозначены все те права, которыми педагог обладает; что государство обязано делать, чтобы статус педагога был реализован. В первую очередь речь идет о том, что педагогов недопустимо привлекать к выполнению других работ, которые не связаны с педагогической деятельностью», - сказал Канат Мусин во время посещения столичного Дворца школьников.

«Приняты меры для снижения нагрузки на учителей и на учеников, чтобы образовательная деятельность была именно таковой. До последнего не была изжита практика, когда учителей привлекали к переписям населения, к каким-то предвыборным кампаниям, сейчас всему этому положен конец. Этот закон буквально на днях вступит в действие, и он поможет всю эту работу педагога поставить на правовые рельсы», - добавил депутат.

Он также назвал основные проблемные вопросы, которые государству удается решать.

«На сегодняшний день, одна из основных проблем – поддержка многодетных семей. Второе – это то, что Президентом поручалось по усилению прав личности, защиты от преступных посягательств. Имеется ввиду насилие над детьми и женщинами, половые преступления, усиление ответственности за скотокрадство, за сбыт наркотиков и другие тяжкие преступления», - отметил мажилисмен.

Кроме того, избранник народа подчеркнул важность обратной связи с населением.

«Четыре раза в год депутаты Мажилиса выезжают в регионы и встречаются с населением. Это необходимая обратная связь, поскольку невозможно, сидя в кабинете и не поддерживая связи со своими избирателями, создавать хорошо работающий закон. С сегодняшнего дня все депутаты Мажилиса разъехались по регионам, каждый в ту область, где он баллотировался. Целая группа депутатов работает в Нур-Султане», - заключил К. Мусин.



