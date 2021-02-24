Что дает программа «Енбек» малообеспеченным и многодетным семьям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о работе Правительства по борьбе с безработицей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в целях обеспечения доходов населения центрами занятости населения в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» оказываются меры содействия занятости путем организации краткосрочного обучения, выдачи безвозмездных грантов, обучения основам предпринимательства, направления на субсидируемые рабочие места и содействия в добровольном переселении в трудодефицитные регионы», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, для повышения доходов населения в рамках Госпрограммы «Еңбек» члены малообеспеченных и многодетных семей имеют приоритетное право на получение безвозмездных грантов в размере 200 МРП для реализации новых бизнес-идей.

«При этом для выдачи государственных грантов в рамках Госпрограммы «Еңбек» дополнительные финансовые сбережения от участников не требуются. Наряду с этим, в целях расширения деятельности начинающих и действующих предпринимателей в рамках Госпрограммы «Еңбек» предусмотрена поддержка предпринимательских инициатив, где предоставляются микрокредиты на льготных условиях (со ставкой вознаграждения от 4% до 6% годовых, на срок до 7 лет). Кроме того, лицам, проживающим в сельской местности, инвалидам, лицам старше пятидесяти лет, молодежи, членам малообеспеченных и/или многодетных семей, предоставляется приоритетное право на получение мер содействия предпринимательской инициативе», - перечислил Премьер.

Всего в 2020 году в рамках Госпрограммы «Еңбек» приняли участие 649 тыс. человек.

«Необходимо отметить, что введение карантинных мер в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции стало самым большим вызовом для рынка труда в Казахстане. В этой связи в прошлом году Правительство мобилизовало все ресурсы и возможности, задействовав потенциал всех государственных программ. В том числе была принята новая антикризисная программа «Дорожная карта занятости», расширен потенциал Госпрограммы «Еңбек» с дополнительным финансированием (на 50 млрд. тенге.). В рамках Дорожной карты в 2020 году было трудоустроено 239 тыс. человек. В целом, государственные меры по обеспечению занятости позволили в 2020 году удержать безработицу на уровне 5%. Работа по указанным направлениям продолжается и находится на контроле Правительства», - заключил глава Правительства.