Что дает проект «Единая карта жителя» населению столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что дает проект «Единая карта жителя» жителям Нур-Султана, пояснили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в столичном акимате, реализация проекта «Единая карта жителя» позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, направленных в социальную сферу. Например, получатель пособий сможет оплачивать те или иные услуги по категориям транспорт, аптеки, магазины, ЖКХ, школы, детсад. Также повысить качество государственных услуг, обеспечить интеграцию и обеспечение взаимодействия автоматизированных систем различных органов управления.

«Единая карта жителя» предназначена для того, чтобы наши жители получали услуги города в одном месте. Что нам она позволяет? У нас имеются социальные слои населения, есть очень много дотаций в части социальной сферы, образования, материальной помощи. Чтобы житель смог видеть это у себя на телефоне, можно зайти в личный кабинет и увидеть, что он сейчас получает. Безработный он, или самозанятый, который получил 42 500 или иные привилегии от государства, чтобы он мог видеть у себя в кабинете, что для него положено, что он может получить, как это будет выглядеть», - сказала руководитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан Ботагоз Касабек на онлайн-брифинге в акимате.

«Есть дотации в виде карт оплаты. На текущий момент для жителей столицы, есть пять разных способов оплаты проезда в автобусах. Все они производятся либо по карточке, либо по SMS. Все они могут видеть у себя в кабинете. Оплата будет автоматически со счетов сниматься», - пояснила она.

На сегодня акимат города Нур-Султан оказывает 159 госуслуг. За 2020 год оказано около 7 млн услуг, из них более 6 млн оказаны в электронном формате.

Ранее Ботагоз Касабек рассказала, какие проекты в части цифровизации будут внедрены и продолжены по столице.