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Что дает предпринимателям пилотный проект «Горизонтальный мониторинг»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Октября 2021, 14:11
Что дает предпринимателям пилотный проект «Горизонтальный мониторинг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О преимуществах пилотного проекта «Горизонтальный мониторинг» для всех сторон рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пилот «Горизонтальный мониторинг» (Приказ и.о. Министра финансов РК от 1 июля 2020 года № 648 «Об утверждении Правил проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу»). С июля 2020 года посредством пилотного проекта в соответствии с передовым международным опытом реализуется внедрение новой модели налогового администрирования, основанной на транспарентных и партнерских взаимоотношениях, – горизонтальный мониторинг», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в международной практике горизонтальный мониторинг является эффективной моделью налогового администрирования крупных налогоплательщиков, которая позволит минимизировать меры налогового контроля, что в следствие даст возможность предупреждать и сокращать налоговые риски и снизить трудозатраты и издержки для налогоплательщиков.

В Правительстве уточнили, что в международной практике участие в горизонтальном мониторинге позволило налогоплательщикам сократить трудозатраты на сопровождение налоговых проверок на 30%, сроки проведения проверок в 3 раза, количество истребуемых документов на 70%, а также снизить резервы по неопределённым налоговым позициям на 40%. Данный эффект будет достигнут за счет расширенного информационного взаимодействия органов государственных доходов и крупных налогоплательщиков, путем обмена информацией в режиме реального времени и представления разъяснения по будущим транзакциям.

«Наряду с этим участники Пилотного проекта могут рассчитывать на доверительные партнерские отношения с органами государственных доходов, на стабильность и определенность в налоговой нагрузке и повышение инвестиционной привлекательности компаний. На сегодняшний день участниками пилота являются 16 компаний из приоритетных секторов экономики, в том числе, в сфере телекоммуникаций, транспортировки газа, электроэнергетики, горнорудной отрасли и недропользования», - заключил А. Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Бизнес   Налоги   Аскар Мамин   Нацпроекты  
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