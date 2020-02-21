Что дает портал социальных услуг казахстанцам с инвалидностью
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реализации портала социальных услуг рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Лиц с особыми потребностями в Казахстане порядка 700 тысяч, а это 3,8% населения. Важно создать и обеспечить комфортные условия для их реабилитации. В этих целях с начала года в эксплуатацию был запущен портал социальных услуг. На первом этапе были оцифрованы получение специальных социальных услуг и обеспечение 24 видами технических средств реабилитации, не требующих индивидуальной адаптации. Вторым этапом на портале станут доступны услуги специалиста жестового языка, индивидуального помощника, санаторно-курортного лечения», - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев в ходе пресс-конференции в СЦК.
По его словам, внедрение портала позволит гражданам с инвалидностью самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации с учетом индивидуальных потребностей.
«Сократятся сроки получения услуг путем исключения процедуры государственных закупок. Для плавного перехода к новому механизму в 2020 году товары и услуги реабилитации будут оказываться на альтернативной основе через портал и госзакупки до полного перехода», - добавил Н. Мукушев.
Ранее вице-министр рассказал о внедренном в Казахстане проекте социальной карты. Социальный ID предусматривает выплату АСП, оплату льготного проезда в общественном транспорте, бесплатное питание в школах детям из многодетных и малообеспеченных семей.
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