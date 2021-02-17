Что дает новый сайт «Birge» столичным жителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Нур-Султана запустили сайт «Birge». Что дает сайт, пояснил заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально недавно мы заявили о том, что акимат открыл сайт. Для сбора предложений жителей столицы мы запустили сайт «Birge», куда каждый житель может обратиться по любому вопросу касательно жизнедеятельности города. Предложения вносят на сайт, и мы вместе все вопросы решаем», - сказал Бахтияр Макен в рамках встречи «Роль гражданского сектора в проведении года 30-летия Независимости» в Нур-Султане.

Он уточнил, что активные горожане могут оставить свои идеи и предложения.

«Процесс функционирования платформы прост: предложение идеи, отбор, реализация проекта. То есть самое лучшее предложение жителей мы вместе будем реализовывать», - отметил замакима.

Напомним, в столице состоялась встреча с представителями неправительственных организаций на тему «Роль гражданского сектора в проведении года 30-летия Независимости».

Бахтияр Макен рассказал, по каким вопросам нужно работать неправительственным организациям в городе.

«У нас есть различные проекты - социального, культурного характера, и НПО вносят свои предложения, для того чтобы мы выработали механизмы, расставили общие планы. Потому что неправительственные организации участвуют в государственном социальном заказе, им выделяются определенные средства. Вы знаете, что в законе хотят сделать изменения в рамках поддержки общественных организаций», - сказал Б. Макен.

О запуске сайта «Birge» накануне сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.