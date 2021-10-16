Что дает Нацпроект по повышению благосостояния казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК Олжас Сыздыков рассказал о Национальном проекте «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный нацпроект охватывает диверсификацию экономики на основе роста инвестиций в несырьевой сектор, рост доходов населения путем создания высокопроизводительных рабочих мест и опережающее развитие электрогенерации на базе ВИЭ с учетом тренда на низкоуглеродное развитие», - прокомментировал Олжас Сыздыков.

Напомним, Министерством национальной экономики совместно с государственными органами (МИИР, МЭ, МТИ, МЭГПР) разработан Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

Первый фокус Нацпроекта – это диверсификация экономики на основе роста инвестиций в несырьевой сектор, а также встраивания в глобальные и региональные цепочки создания стоимостей. Второй фокус - рост доходов населения путем создания высокопроизводительных рабочих мест. Третий фокус – опережающее развитие электрогенерации на базе ВИЭ с учетом тренда на низкоуглеродное развитие.

Нацпроект сформирован в реализациюоОбщенациональных приоритетов и Национального плана развития страны до 2025 года и направлен на обеспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже 5% к 2025 году.



