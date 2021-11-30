Что дает Казахстану законопроект о промышленной политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О промышленной политике» необходимо принять до конца текущего года. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной продукции и отхода от сырьевой модели развития разработан законопроект «О промышленной политике». Согласно поручению Главы государства законопроект необходимо принять до конца текущего года», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

Министр назвал основные новеллы законопроекта.

«Первое. При участии недропользователей и национальных компаний для обеспечения сбытом готовой продукции и насыщения внутреннего рынка новыми товарами, будут использоваться офтейк-контракты и офсетные договора. Второе. По запросам предприятий разработан новый инструмент стимулирования – промышленный грант, который будет предоставляться на модернизацию производства путем софинансирования. Третье. Проектом закона предусмотрены меры по продвижению на внутреннем рынке. В данном направлении основным новшеством является ребрендинг термина «местное содержание» на «внутристрановую ценность», - пояснил Б. Атамкулов.

Также во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания народу Казахстана ведомством проведена работа по заключению соглашения по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на условиях конкурентоспособного ценообразования и поставки сырья в полном объеме.

«Для фокусирования на эффективных предприятиях меры поддержки будут оказываться исключительно производителям товаров из Перечня приоритетных товаров. Перечень будет состоять из более четырех тысяч товаров средних и высоких уровней переделов, формирующих сферы обрабатывающей промышленности. Предусмотрена возможность получения комплекса мер стимулирования посредством заключения Соглашения о повышении конкурентоспособности, которое позволит предприятиям планировать свою деятельность на средние и долгосрочные периоды», - заявил глава МИИР РК.