Что дает Казахстану 25-ое место в рейтинге «Doing Business»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев рассказал о преимуществах продвижения в рейтинге «Doing Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, рейтинг «Doing Business» - это объективный индикатор, на который ориентируются как локальные, так и зарубежные инвесторы. Более того, он не ограничивается только инвестиционным сообществом, на него ориентируются и другие рейтинговые агентства в присвоении рейтинга кредитоспособности страны», - сказал Жасулан Мадиев на пресс-конференции в Правительстве.

При этом, спикер подчеркнул объективность месторасположения в рейтинге.

«Хотелось бы отметить, что те 190 стран, которые градируются Всемирным банком по рейтингу «Doing Business», все они проходят оценку по общим правилам. Соответственно, это говорит об объективности присваиваемой оценки», - отметил вице-министр.

«Поэтому, рейтинг «Doing Business» влияет на инвестиционную привлекательность страны, так как облегчение условий ведения бизнеса придает импульс развитию малого и среднего предпринимательства. Это диверсификации экономики, это улучшение услуг, повышение конкуренции в стране. Это важный показатель, и мы намерены работать над дальнейшим повышением рейтинга», - добавил Ж. Мадиев.

Ранее Ж. Мадиев сообщил, что Казахстан вошел в ТОП-25 рейтинга «Doing Business». «Это отчетливо показало действенность правительственных мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса из года в год», - подчеркнул вице-министр.

Это позволило нашей стране опередить такие страны, как Япония и Швейцария.