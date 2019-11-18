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Что дает финансовая самостоятельность сельских сообществ, рассказал Владимир Божко

18 Ноября 2019 11:20
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Что дает финансовая самостоятельность сельских сообществ, рассказал Владимир Божко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко рассказал о влиянии на местные сообщества введения бюджета IV уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Формирование активной жизненной позиции жителей сел и аулов – это кропотливая и важная работа. Думается, в этом направлении очень эффективно должна сработать реализация концепции «слышащего» государства, выдвинутой Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Изучение материалов показало, что госслужащие областных и районных акиматов, финансовых структур провели определенную работу по обучению работников местных сельских администраций по порядку сбора и расхода налогов. Например, в Актобе обучены 97 акимов, такая же работа проведена повсеместно во всех областях. В этой связи нужно одобрить тактику акимата ВКО, который также обучил 160 членов местного самоуправления», - сказал Владимир Божко на Правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, такая тактика должна быть распространена повсеместно.

«Следует сформировать эффективную систему по сбору информации о проблемах местных сообществ, учету их предложений по всем вопросам жизнедеятельности в своих селах. Это необходимо проводить в формате регулярных встреч, на рабочих местах, в коллективах, на сельских сходах, внимательно изучая жалобы и обращения, поступающие в госорганы, а не разговаривать с людьми через стол президиума. У местных сообществ после введения четвертого уровня бюджета возросло чувство инициативы и ответственности за состояние учета объектов налогообложения», - отметил вице-спикер Мажилиса.

Он выразил мнение, что в этой связи реально может возрасти объем трансфертов для субъектов четвертого уровня бюджета, что даст возможность местным сообществам принимать дополнительные решения по улучшению условий жизни на селе.

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Ключевые слова: Мажилис, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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