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Что дает этническим казахам карта «Ата жолы»

Автор:  
Анеля Касымова
19 Апреля 2023, 18:45
Что дает этническим казахам карта «Ата жолы» Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Карта «Ата жолы» будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Внедрение карты предусматривается Концепцией миграционной политики РК на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью внедрения карты является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Также обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет», – сообщил и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, по его словам, планируется введение нового механизма получения статуса кандаса этническими казахами, проживающими за рубежом.

«Наши соотечественники, несмотря на проживание в странах ближнего и дальнего зарубежья, должны подать документы на въезд в страну через загранучреждение Министерства иностранных дел. В свою очередь, этот новый механизм позволит решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и статусе кандаса без въезда на территорию Казахстана. На сегодняшний день данный механизм приносит свои плоды, то есть через загранучреждение Республики принято 505 заявлений (156 семей) от этнических казахов, проживающих в Туркменистане, и выдаются соответствующие визы», – добавил и.о председателя Комитета.


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