Что дает бизнесу приложение «Ashyq», рассказали в НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В НПП рассказали о пилотном проекте «Ashyq» и пояснили, что он дает бизнесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным НПП «Атамекен», 9% предпринимателей из 42 тысяч опрошенных в декабре планируют закрыть свой бизнес, еще 11% сократят штат. По итогам 2020 года более 1 млн предпринимателей воспользовались правом налоговой отсрочки, чтобы сохранить бизнес.

«ASHYQ – это некая альтернатива полному закрытию бизнеса на карантин. Бизнес сможет в перспективе работать без ограничений. А это доходы компаний, рабочие места, зарплата сотрудников. Смысл инициативы - не расставаться с любимыми заведениями на период пандемии и помочь им не закрыться. Бизнес — это налоги. Если не будет работать бизнес, перестанут поступать налоги, пострадает социальная сфера, скажется на экономическом развитии (закрытие предприятий). Многие компании уже не переживут локдауна и карантина, как в прошлом году», - рассказали в Нацпалате.

Проект реализуется в пилотном режиме. Сейчас оно работает в тесте именно для того, чтобы отладить все технические вопросы.

«При соблюдении саннорм, риски заражения на объектах, которые будут применять QR коды Ashyq, минимальны. Приложение является добровольным, и ИИН вводится с согласия самого посетителя. Основной плюс – безопасность. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса-участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам», - отметили в НПП.

Напомним, МЦРИАП, Минздрав совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес-центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе.

Первый этап реализуется в настоящее время в городах Алматы и Нур-Султане, где участвуют 55 объектов, из них: в Нур-Султане -22 QR, Алматы - 24 QR, Усть-Каменогорске - 1 QR, Павлодаре - 1 QR, в Караганде -7 QR.

Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абилшайыков также пояснил, почему решили остановиться на приложении, сканирующего по QR-коду.

Ранее о приложении «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса рассказали в Министерстве здравоохранения. Вместе с тем, представители Минздрава ответили на вопрос журналистов, не является ли данная мера распространением личных данных человека, а также разглашением диагноза пациентов.











