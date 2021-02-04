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    21:37, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Что дает бизнесу приложение «Ashyq», рассказали в НПП «Атамекен»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В НПП рассказали о пилотном проекте «Ashyq» и пояснили, что он дает бизнесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным НПП «Атамекен», 9% предпринимателей из 42 тысяч опрошенных в декабре планируют закрыть свой бизнес, еще 11% сократят штат. По итогам 2020 года более 1 млн предпринимателей воспользовались правом налоговой отсрочки, чтобы сохранить бизнес.

    «ASHYQ – это некая альтернатива полному закрытию бизнеса на карантин. Бизнес сможет в перспективе работать без ограничений. А это доходы компаний, рабочие места, зарплата сотрудников. Смысл инициативы - не расставаться с любимыми заведениями на период пандемии и помочь им не закрыться. Бизнес — это налоги. Если не будет работать бизнес, перестанут поступать налоги, пострадает социальная сфера, скажется на экономическом развитии (закрытие предприятий). Многие компании уже не переживут локдауна и карантина, как в прошлом году», - рассказали в Нацпалате.

    Проект реализуется в пилотном режиме. Сейчас оно работает в тесте именно для того, чтобы отладить все технические вопросы.

    «При соблюдении саннорм, риски заражения на объектах, которые будут применять QR коды Ashyq, минимальны. Приложение является добровольным, и ИИН вводится с согласия самого посетителя. Основной плюс – безопасность. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса-участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам», - отметили в НПП.

    Напомним, МЦРИАП, Минздрав совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес-центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе.

    Первый этап реализуется в настоящее время в городах Алматы и Нур-Султане, где участвуют 55 объектов, из них: в Нур-Султане -22 QR, Алматы - 24 QR, Усть-Каменогорске - 1 QR, Павлодаре - 1 QR, в Караганде -7 QR.
    Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абилшайыков также пояснил, почему решили остановиться на приложении, сканирующего по QR-коду.

    Ранее о приложении «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса рассказали в Министерстве здравоохранения. Вместе с тем, представители Минздрава ответили на вопрос журналистов, не является ли данная мера распространением личных данных человека, а также разглашением диагноза пациентов.





    Теги:
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