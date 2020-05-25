Что дадут поправки в законы о выборах и политических партиях, рассказал Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков прокомментировал подписанные сегодня Главой государства поправки в законы «О выборах» и «О политических партиях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я был членом рабочей группы в Мажилисе Парламента РК как представитель НПП «Ауыл», членом Национального совета общественного доверия. Во время работы были достаточно бурные обсуждения вместе с представителями других политических партий. Это были именно те новации, о которых говорил Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на втором заседании НСОД в декабре 2019 года», - сказал Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он напомнил о самых важных моментах.

«Чтобы активизировать участие молодежи и женщин в политических процессах, которые проходят в Казахстане, было предложено установить нижний предел для политических партий, чтобы они придерживались не менее 30-процентного порога участия женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, в партийных списках на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов – областных, районных, городских и т.д», - отметил спикер.

По его словам, были предложения от женщин установить минимальный порог не менее 50%.

«Но возобладало мнение о том, что все-таки это нижний предел. Ведь выше никто не запрещает. Если есть активные женщины, если есть активная молодежь, которая показывает свою деятельность, пожалуйста – можно и 60% и 70%. Поскольку предыдущие выборы в Мажилис и маслихаты состоялись в марте 2016 года, а по Конституции срок деятельности депутатов установлен на уровне 5 лет, то следующие выборы должны состояться не позже марта 2021 года. Думаю, это будет стимулировать наши партии активизировать нашу работу, стимулировать общественников внести свою лепту в развитие страны, пользуясь депутатскими мандатами», - заключил Т. Рахимбеков.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях» и Конституционный закон «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».



