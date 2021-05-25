Что дадут поправки касательно прямых выборов сельских акимов, объяснила эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева прокомментировала подписанные Президентом РК поправки в Закон «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указанные поправки являются планомерным продолжением реформирования системы местного самоуправления в Казахстане. Если обратиться к международной практике, то развитая система самоуправления включает в себя ряд элементов, среди которых выборы глав сельской администрации, функционирование сельского совета либо активное участие самих граждан в собраниях, формирование самостоятельного бюджета и расширение его доходной части и изменение характера отношений местной и вышестоящей власти. Таким образом, новая система избрания акимов в Казахстане, в первую очередь, направлена на формирование устойчивого развития сельских территорий посредством вовлечения граждан в процессы принятия решений», - написала Жанар Санхаева в Facebook .

Она напомнила, что теперь сельские жители могут выдвинуть свою кандидатуру путем самовыдвижения. Претендующий на пост акима кандидат-самовыдвиженец непосредственно вовлекается в политический процесс с низового уровня. Важно и то, что избрание сельских глав путем прямого голосования является непосредственным выбором самих сельчан не просто своего акима, а его предвыборной программы, которая должна включать в себя пути решения актуальных проблем в этой местности. Необходимо отметить, что косвенные выборы, проходящие с 2013 года, исключали возможность прямого выбора акима населением.

«Нельзя забывать и о том, что выдвижение кандидатов политическими партиями, что также предусматривается поправками, крайне важно для партийного строительства «снизу вверх», – добавила эксперт КИСИ. – Это позволит партиям на местах, в регионах наращивать свой электоральный потенциал и институализироваться. Сельские избиратели со своей стороны получают еще один канал участия в процессах, проходящих в парламентских партиях. В Казахстане выборы сельских акимов имеют продолжительную историю, которую условно можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это проведение 20 октября 2001 года экспериментальных выборов в 28 населенных пунктах. Второй этап включает в себя организацию и проведение косвенных выборов сельских глав, впервые прошедших в августе 2013 года, на которых депутатами районных маслихатов были избраны 2 454 акима городов районного значения, сельских округов, поселков и сел. В настоящее время осуществляется переход к прямым выборам, который можно определить в качестве третьего этапа», - напомнила спикер.

Таким образом, тема выборов и электоральные процедуры для жителей сел не являются чем-то малоизвестным. Можно говорить о достаточной готовности населения к прямым выборам акимов городов районного значения, сельских округов и сел. Это подтверждено и высокой активностью сельских избирателей на президентских и прошедших в текущем году парламентских выборах.

«Выдвижение кандидатов в сельские акимы партиями будет способствовать более интенсивному взаимодействию сельских избирателей с политическими институтами. Таким образом будет формироваться новое качество политической культуры и электоральной грамотности на местах», – заключила Ж. Санхаева.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».



