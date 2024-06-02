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    23:50, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Что читают казахстанские дети 

    библиотека
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Ко Дню защиты детей Министерством культуры и информации проведен анализ читательских предпочтений среди 249 детских библиотек. В этом году количество юных читателей достигло 1 733 686 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Согласно результатам анализа интерес детей к библиотекам растет, особенно они предпочитают фантастику, комиксы и художественную литературу.

    Самыми читаемыми книгами оказались произведения Бердибека Сокпакбаева «Балалық шаққа саяхат», «Менің атым Қожа», Саина Муратбекова «Жабайы алма», Джоан Роулинг «Гарри Поттер» и Марка Твена «Том Сойер».

    Большой интерес у детей вызывают произведения Баянгали Алимжанова, Толымбека Абдырайыма, Зиры Наурызбаевой, Серикбола Хасана, Зауре Торехан и других.

    Популярностью у детей пользуются комиксы. Юные читатели предпочитают работы Уларбека Нургалымулы «Ілияс пен Заңғардың планшеті», Оразхана Жакупа «Еркетай», Ильяса Юсуфа «Керей және Жәнібек», а также переведенные комиксы Майка Барфилда «Комикстегі әлем тарихы», «Комикстегі жаратылыстану».

    Среди казахских сказок и сказок народов мира, в основном, запрашиваются «Қазақ және әлем халықтарының ертегілері», «Авторлық ертегілер», «Алатау ертегілері», «Избранные сказки», Сказки Шарль Перро и Братьев Гримм.

    Отметим, работа детских библиотек в Казахстане направлена на оказание содействия в воспитании, образовании, информационном и личностном развитии ребенка.

     

    Теги:
    Книги День защиты детей Минкультуры и информации Дети Библиотеки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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