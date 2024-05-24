Что чаще всего покупают казахстанцы в Интернете

Электронная коммерция в общем объеме розничной торговли с учетом маркетплейсов в 2023 году составила 12,7%, в денежном выражении — 2,4 трлн тенге. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из общего объема электронной коммерции оборот через платформу маркетплейсов составил 1,8 трлн тенге (72,4%), предприятий розничной торговли, имеющих собственный интернет-ресурс — 672,2 млрд тенге (27,6%).

— Телефоны и гаджеты занимают наибольшую долю из реализованных товаров на маркетплейсах — 27,5%, за ними следуют бытовая техника — 11,6%, компьютерные товары и программное обеспечение — 10,1%, автотовары — 7,9%, — говорится в сообщении.

По данным БНС, наибольшая доля в объеме оказанных услуг через маркетплейсы приходится на услуги по бронированию мест на транспорт — 38%, услуги по перевозке пассажиров — 37,4%, прочие услуги, не входящие в другие группировки — 14,5%.

Средний чек для розничных товаров на маркетплейсах составил — 14 823 тенге, для оказанных услуг — 2 553 тенге. Из способов оплаты за товары и услуги наиболее предпочтительными были дебетовые карты или электронные банковские переводы.

Почти половина товаров (49,9%) была доставлена покупателю с использованием услуг обычной почты или других способов доставки, 31,5% — воспользовались самовывозом и оставшиеся 18,6% — онлайн доставкой путем загрузки с веб-сайта или с помощью приложения.