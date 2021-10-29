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    16:37, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Что ценит казахстанская молодежь – исследование

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что ценит казахстанская молодежь? Как она участвует в политических процессах? Об этом стало известно по итогам исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений». По словам одного из авторов проекта Дины Шариповой, часто политические взгляды молодежи соответствуют взглядам родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу рассказать о ценностях, которые определила наша молодежь. Наши молодые люди ценят права человека. На втором месте находится безопасность. Третье – демократия. В основном наша молодежь не обсуждает политические вопросы. 36% никогда не обсуждали,19 % редко обсуждали политику с родителями или родственниками. Очень часто политические взгляды молодежи соответствуют взглядам родителей. Мы видим, что семья является одним из основных агентов социализации: каких взглядов придерживаются родители, таких взглядов придерживается молодежь», - пояснила Дина Шарипова на презентации итогов исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений».

    Через волонтерство и неправительственные организации молодежь более активно принимает участие в политических вопросах. 77% молодежи никогда не были членами политических партий.

    «Основную информацию о политических процессах молодежь получает из интернета. Отношение государства к молодежи довольно интересное. Наша молодежь надеется на большую роль государства в том плане, что государство должно поддерживать население», - добавила спикер.


    Теги:
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