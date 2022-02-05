Что было в ночь с 4 на 5 января в Алматы: видео с подробностями появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Видео с подробностями произошедшего в ночь с 4 на 5 января в Алматы появилось в сети. Ролик подготовила служба специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как видно на видео, вечером 4 января после 21 часа вечера на пересечении улиц Момышулы и Рыскулова собрались около 500 человек. Показываются кадры, как толпа окружила военнослужащих Нацгвардии.

После полуночи началось активное нападение на полицейских и штурм здания акимата.

Ближе к 2:30 ночи начали взрываться светозвуковые, слезоточивые и газовые гранаты. На записях видеокамер видно, как в 3 часа утра на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева участники беспорядков атаковали сотрудников полиции. Столкновения продолжались в разных участках до 5 часов утра. В 6 часов утра водители автомобилей без госномеров организовали баррикады.

В 7:30 силы правопорядка начали использовать слезоточивую спецтехнику, чтобы прорвать баррикады.

В видео указано, что в 9:30 утра сотрудники полиции сдали позиции и потеряли управление над двумя спецмашинами «Стена», так как не использовали спецтехнику и спецсредства против участников беспорядков.

В 11 часов утра 5 января толпа на захваченных машинах «КамАЗ», «Стена» и на бензовозе «Гелиос» направилась в сторону улиц Толе би и Байтурсынова, и протаранила заслон сотрудников ОВД.

В 12:20 начался штурм управления полиции Ауэзовского района и отдела полиции Алмалинского района. На видео видно, как горят фронт-офис и КПП УП Алмалинского района.

В 17:20 на захваченных пожарных машинах участники беспорядков начали штурм резиденции Президента РК.

Ближе к 20 часам вечера были попытки тарана основных ворот департамента полиции города, а также захват пассажирского терминала аэропорта.





Напомним, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись и на другие города и регионы.

4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.