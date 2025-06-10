Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет создание благоприятных условий для пребывания туристов в Казахстане. В 2024 году страну посетили 15,3 млн иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания.

Для регистрации прибывших туристов была разработана система eQonaq. Однако, как ранее отмечал вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев на форуме «Цифровой туризм в Казахстане — 2025», большинство гостиниц до сих пор не используют данную платформу.

- В 2024 году нашу страну посетили 15,3 млн человек из-за рубежа, из них 10,4 млн переночевали в Казахстане хотя бы одну ночь. Этих людей мы можем назвать туристами. По данным из приложения, только 1 миллион из них остановился в гостинице. Где были остальные 9 миллионов — мы не знаем. Неужели все они ночевали в палатках или у родственников? Конечно, это маловероятно. Именно поэтому мы открыты к новым предложениям и решениям, которые позволят собирать более точные и полные данные, — говорил он.

По словам Ержана Еркинбаева, до конца этого года в Казахстане планируют запустить единое мобильное приложение TravelStan для туристов, которое должно упростить доступ к необходимой информации и услугам.

Также сообщалось о внедрении в стране системы QR-кодов, призванной защитить туристов от обмана при пользовании такими услугами, как такси, связь, обмен валюты.

Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан, можно прочитать здесь.

В рамках заседания также планируется обсудить меры по обеспечению безопасных условий труда и вопросы цифровизации трудовой сферы. Эти вопросы особенно актуальны в свете трагического происшествия на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау в начале этого года. Тогда Глава государства подчеркнул недопустимость сложившейся ситуации в сфере безопасности труда. Он обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда.

Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.

Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

Президент поручил Правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:

1. Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;

2. Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;

3. Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;

4. По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;

5. Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.

Как сообщали ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения, по итогам I квартала 2025 года специальная социальная выплата (ССВ) была назначена 1 940 гражданам, которые длительное время проработали во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 1 957 человек.

Напомним, что ССВ была внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года. Выплата предназначена для работников, достигших 55-летнего возраста, имеющих не менее семи лет профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд, и осуществляется до достижения пенсионного возраста. Для получения этой выплаты необходимо прекратить работу во вредных условиях труда. При этом работники могут либо перевестись на более легкий труд и получать зарплату вместе с выплатой, либо выйти на отдых до назначения пенсии.