Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

Во втором чтении планируется рассмотреть проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий».

Главная новелла — разрешение перевода земель особо охраняемых природных территорий для обеспечения функционирования сельских населенных пунктов и/или объектов социальной (лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища), инженерной инфраструктуры (канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи). При этом данная норма будет распространяться только на вышеперечисленные объекты, существовавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий.

По словам сенатора Ольги Булавкиной, поддержаны поправки касательно расширения перечня исключительных случаев, при которых допускается перевод земель для строительства селе-, оползне-, лавинозащитных сооружений из земель отдельных категорий.

Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания.

Поправками предлагается включить военно-патриотическое воспитание в программы дополнительного образования, создать координационные советы на республиканском уровне, а также повысить престиж военных.

Кроме того, Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» будет дополнен новой статьей 14-1, закрепляющей определение терминов «военно-патриотическое воспитание», «система военно-патриотического воспитания». Предусматривается создание координационных советов по военно-патриотическому воспитанию на республиканском уровне, а также при местных исполнительных органах в целях координации и согласованности действий всех государственных органов и организаций. Также предусматривается включение военно-патриотического воспитания в программы дополнительного образования.

На рассмотрение также вносится законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в казахстанско-российское межправительственное Соглашение о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Поправки предусматривают перенос сроков начала летных испытаний с 2023 на 2025 год, увеличение количества пусков с комплекса «Байтерек» с двух до трех пусков в год в период с 2028 по 2039 год, а также внесение ряда других изменений.

Депутаты заслушают отчет председателя Высшей аудиторской палаты на тему «Аудит эффективности деятельности Министерства здравоохранения, его подведомственных организаций по обеспечению населения и объектов здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Кроме того, профильным комитетам предстоит принять в работу новые законопроекты: об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан и о ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС.