Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

На повестке дня следующие вопросы:

1. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)».

Согласно информации, размещённой на официальном сайте Парламента, проект закона поступил на рассмотрение 15 мая 2025 года.

Министерство труда и социальной защиты населения разработало законопроект еще прошлым летом: до 9.08.2024 года документ размещался для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

Ратификация может привести к росту минимально заработной плате. Отметим, в текущем году минимальная заработная плата в стране составляет 85 тысяч тенге.

2. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».

Согласно проекту постановления Правительства РК о ратификации соглашения о займе для проекта ускоренной цифровизации, ранее опубликованном Министерством финансов ан сайте «Открытые НПА», сообщалось, что Международный банк реконструкции и развития предоставит Казахстану кредит на проведение интернета в сёлах. Сумма кредита будет около 13 миллиардов японских йен, что эквивалентно 83,6 миллиона долларов.

3. О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций».

4. О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой».

5. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности» (второе чтение).

Законопроект разработан с целью улучшения условий для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников.

Законопроектом предусматривается:

- объединение Кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и Международного технопарка «Астана Хаб» и формирование единого правового поля для его участников;

обеспечение конкурсного отбора и оценки эффективности при софинансировании венчурных фондов;

- увеличение прозрачности процедур предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности посредством информационной системы «Единое окно Национальной инновационной системы».

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, во время рассмотрения законопроекта в первом чтении в Мажилисе, эти изменения усилят эффективность отрасли.

— Цель — не просто объединить, а масштабировать лучшие практики «Астана Хаб» который показал высокий результат в IT-сфере, — сказал министр.