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    11:46, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Что будут обсуждать на VII съезде мировых и традиционных религий – озвучены предложения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра информации и общественного развития Серик Егизбаев озвучил ряд предложений касательно VII съезда мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году мы также будем проводить VII съезд, формируем съезд участников, тематику акцентировали на актуальные вопросы. На обсуждении один из участников отметил, что пандемия повлияла негативно на жизнь многих людей, поэтому надо особое внимание акцентировать на сохранении именно человеческих ценностей. Также говорилось о том, что возрастает роль цифровизации, поэтому в реалиях нашего мира надо рассмотреть эти вопросы», — сказал Серик Егизбаев на заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По его словам, в ходе подготовки к VII съезду на заседании секретариата стороны обменялись темами секционных заседаний, поступило 49 предложений от участников.

    Он подчеркнул, что формат работы следующего съезда будет также продвигать такие ценности, как толерантность между религиями и культурами в мире.

    «Мы должны думать о будущем в постпандемийном мире, VII съезд будет специфичным, потому что будет проводится в постпандемийный период. Участники отмечали, что в рамках съезда должно быть конструктивное обсуждение актуальных вопросов», — заключил С. Егизбаев.



    Теги:
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