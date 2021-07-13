Что будет влиять на курс тенге, ответила замглавы Нацбанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, о прогнозах по развитию мировой экономики рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он выделила три основополагающих фактора, которые будут влиять на динамику тенге.

«Во-первых, это цена на нефть – основной экспортный товар и фактор, определяющий предложение на внутреннем валютном рынке. Рынок нефти, как было сказано ранее, остается волатильным, так как члены ОПЕК+ не смогли договориться об увеличении добычи и продлении сделки после апреля 2022 года. По мнению большинства экспертов, переговоры будут продолжены, и альянс все же найдет компромиссное решение», - говорит Алия Молдабекова.

Во-вторых, это общий рыночный сентимент к валютам развивающихся стран. Аппетит инвесторов к развивающимся странам будет формироваться, по нашему мнению, исходя из развития ситуации с коронавирусом и дальнейших действий по сокращению монетарных стимулов ФРС США.

В развивающихся странах, от Бразилии до России, Индонезии и Японии, наблюдаются очередные вспышки COVID-19, связанные с распространением более агрессивного штамма «дельта». Экспорт вакцин из ЕС и США заметно вырастет в ближайшие месяцы в связи с достижением необходимого уровня вакцинации в этих странах, что может стать ключевым фактором для развивающихся рынков. Рост глобальных поставок вакцин позволит развивающимся странам достичь критических уровней защиты во втором полугодии 2021 года, что может оказать поддержку росту привлекательности активов Еmerging Markets.

В то же время сигналы ФРС США о более скором ужесточении монетарной политики в зависимости от макроэкономических показателей, приводят к укреплению доллара США. Вероятное сокращение ежемесячного объема выкупа активов, по ожиданию экспертов, приведет к росту ставок в США и оттоку капитала с развивающихся стран.

«В-третьих, это внутренние факторы. Продолжающееся восстановление экономической активности и фискальные стимулы будут поддерживать спрос на иностранную валюту. Индекс деловой активности в Казахстане продолжает находиться в зоне роста. В июне индекс вырос до 51,6 пунктов с 51,1 в мае благодаря продолжающемуся восстановлению в промышленности до 50,4 с 49,6, секторе услуг до 52,7 с 52,3, и строительстве до 47,6 с 47,5», - считает зампред Нацбанка.

В целом, несмотря на то, что нестабильность и неоднозначность перспектив на мировых финансовых рынках сохраняется, обновленные прогнозы мировых финансовых организаций достаточно оптимистичны.

Национальный Банк также положительно оценивают перспективы роста мировой экономики, ожидая более быстрое увеличение глобального ВВП во втором полугодии 2021 года из-за открытия стран и возобновления экономической активности после волн заболеваемости и карантинных ограничений в Европе и Индии в течение второго квартала текущего года.