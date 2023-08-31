Что будет в себя включать новый закон «О науке и технологической политике в РК»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда поступит в Парламент законопроект «О науке и технологической политике» сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«На сегодняшний день мы очень серьезно подходим к вопросам перезагрузки отечественной науки. Первый вопрос, который помог Президент решить и Правительство сейчас активно реализует, это вопрос финансирования. На следующие три года 2023-2025 годы выделено порядка 650 млрд тенге только на финансирование науки, на грантовое финансирование, программно-целевые, прямые гранты. Такого финансирования еще не было за 30 лет, почти полтора миллиарда долларов сейчас мы напрямую направляем на науку», - сказал Саясат Нурбек, выступая на конференции по развитию возобновляемых источников энергии Казахстана.

Министр также заявил, что в стране очень серьезно пересмотрены институциональные механизмы, создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте, идет перезагрузка Национальной академии наук и сейчас будет приниматься закон «О науке и технологической политике».

«Этот закон мы публично уже презентуем и в сентябре-октябре он зайдет в Парламент. Начнутся обсуждения и в первой половине следующего года планируем его принять. Там будут предусмотрены большие механизмы, в том числе по мотивированию, по стимулированию частного бизнеса – участвовать в научной повестке. До 150% будут налоговых льгот и послаблений на так называемые налоговые супер-вычеты для того, чтобы системно бизнес был заинтересован идти за высокой добавленной стоимостью, к впуску наукоемкой продукции, к более высоким переделам. Мы системно хотим этот механизм создать. Сейчас очень серьезно обсуждаем с министерством финансов, с налоговым комитетом, чтобы в налоговом, инвестиционном, бюджетном кодексах была прошита вот эта логика соучастия бизнеса», - пояснил Саясат Нурбек.