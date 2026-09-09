Что будет с курсом доллара: Сулейменов назвал факторы в пользу теңге

По словам Сулейменова, сейчас в пользу теңге играет благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках. Стоимость нефти держится около 100 долларов за баррель, в том числе на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана и Персидского залива.

— Цены на нефть приносят нам большую валютную выручку, эта валютная выручка поступает на рынок. И, соответственно, доллар становится дешевле. Если картошки много на базар привезли, картошка за килограмм станет дешевле. Логика примерно такая же рыночная, — пояснил глава Нацбанка в кулуарах Astana Finance Days.

Дополнительную поддержку теңге, по его словам, обеспечивает экспортная выручка металлургических компаний. Благоприятная конъюнктура сохраняется как на рынке черных, так и цветных металлов.

Еще одним фактором Сулейменов назвал приток иностранных инвесторов на рынок государственных ценных бумаг Казахстана.

— Нерезиденты тоже оказывают поддержку курсу теңге. Где-то 7-7,5% рынка государственных ценных бумаг приходится на них. Никаких скрытых сил, никаких скрытых операций у нас точно нет, — отметил он.

В целом ситуацию с курсом национальной валюты глава регулятора оценил так:

— Базово, если ничего во внешней среде меняться не будет, сюрприза по курсу мы не ожидаем, — заключил Тимур Сулейменов.

Ранее по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 454,46 теңге, поднявшись на 0,19 теңге. Официальный курс Национального банка на 8 сентября установлен на уровне 454,31 теңге.