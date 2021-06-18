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    13:15, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Что будет сделано для улучшения воздуха в Атырау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа будет проведена для улучшения атмосферного воздуха в Атырау, рассказал глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках улучшения экологии и снижения объема выбросов в атмосферу на 12% предусмотрена рекультивация полей испарения сточных вод «Тухлая балка» и «Квадрат», реконструкция очистных сооружений на правом берегу, строительство двух полигонов твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающего завода и рекультивация действующего полигона», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

    Также, по словам акима, будет решен вопрос дефицита пресной воды за счет реализации девяти проектов на сумму 147 млрд тенге.

    Это, в частности, строительство и реконструкция фильтровальных станций и водоочистных сооружений в Атырау, строительство и реконструкция групповых и магистральных водопроводов, в том числе, и магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак», мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов.



    Теги:
    Атырауская область Экология
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