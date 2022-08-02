2 Августа 2022 11:41

Что будет сделано для развития сел в Казахстане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие работы запланированы в этом году в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году продолжается дальнейшее исполнение мероприятий нацпроекта для достижения соответствующих показателей. В рамках нацпроекта за МНЭ закреплены следующие мероприятия: модернизация сел в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» В 2021 году охвачено 480 сел. Построены и отремонтированы 2,9 тыс. км инженерных сетей и дорог, и более 300 социальных объектов. В этом году из республиканского бюджета на реализацию 1 056 проектов в 576 селах выделено 128 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров.

Из них, как отметил министр, в сфере ЖКХ – 91 проект, в сфере социальной инфраструктуры – 454 и по транспортной инфраструктуре – 511 проектов.

«На 1 августа акиматами освоено 52,2 млрд тенге, или 40,8% от годового плана. Наименьшее освоение средств отмечается в Карагандинской области», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось , что из запланированных 20 показателей на 2021 год не исполнено 4, в том числе по вводу жилья, объему транзита через территорию РК, контейнеропотоку в транскаспийском направлении и по выдаче бюджетных кредитов по проекту «С дипломом в село!».



