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Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения

2 Сентября 2020 10:55
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Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают единые требования к образовательным онлайн платформам. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках дистанционного обучения на отечественном рынке имеются более восьми образовательных платформ. Вместе с тем функционал и возможности платформ разные. Министерством будет проработан вопрос разработки единых требований к образовательным онлайн платформам, которые позволят иметь необходимые функции для полноценной реализации процесса обучения», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Кроме того, глава МОН добавил, что в целях перехода организаций образования на традиционный очный формат обучения будет разработан совместно с Министерством здравоохранения соответствующий порядок соблюдения строгих санитарных правил .



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#Правительство РК   #Образование  
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Автор:

Серик Сабеков

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