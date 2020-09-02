Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают единые требования к образовательным онлайн платформам. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках дистанционного обучения на отечественном рынке имеются более восьми образовательных платформ. Вместе с тем функционал и возможности платформ разные. Министерством будет проработан вопрос разработки единых требований к образовательным онлайн платформам, которые позволят иметь необходимые функции для полноценной реализации процесса обучения», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Кроме того, глава МОН добавил, что в целях перехода организаций образования на традиционный очный формат обучения будет разработан совместно с Министерством здравоохранения соответствующий порядок соблюдения строгих санитарных правил .



