-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Что будет сделано для перехода на традиционный формат обучения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают единые требования к образовательным онлайн платформам. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках дистанционного обучения на отечественном рынке имеются более восьми образовательных платформ. Вместе с тем функционал и возможности платформ разные. Министерством будет проработан вопрос разработки единых требований к образовательным онлайн платформам, которые позволят иметь необходимые функции для полноценной реализации процесса обучения», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
Кроме того, глава МОН добавил, что в целях перехода организаций образования на традиционный очный формат обучения будет разработан совместно с Министерством здравоохранения соответствующий порядок соблюдения строгих санитарных правил .
- В Казахстане разработают новый механизм доступа к дополнительному образованию детей
- Аскар Мамин дал поручения Правительству по реализации Послания Президента
- В каких отраслях сохранилась положительная динамика роста, рассказал Ералы Тугжанов
- О новой доплате учителям сообщил Асхат Аймагамбетов
- Послание Президента: как будет субсидироваться бизнес
- 20 многопрофильных больниц построят в Казахстане к 2025 году за счет ГЧП
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана