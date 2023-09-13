Что будет с компанией «KazakhExport»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК добрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая в Мажилисе, вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев напомнил, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана акцентировал внимание на создании на базе экспортной страховой компании «KazakhExport» полноценного института продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

Законопроект направлен на создание специального правового статуса экспортно-кредитного агентства. Агентство объединит основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта и будет действовать без лицензии на страхование и перестрахование.

Предлагается, что агентство будет выполнять такие функции, как страхование, перестрахование, гарантирование, обусловленные вклады, субсидирование.

По словам Кайрата Торебава, работа экспортно-кредитного агентства способствует росту объема несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд долларов США к 2025 году.

«В итоге ожидаем, что это внесет существенный вклад в развитие экономики страны в целом, расширению географии экспорта, международного сотрудничества, пополнению республиканского бюджета за счет реализации продукции и оплаты налогов, созданию новых рабочих мест экспортерами, поддержанными экспортно-кредитным агентством», - сказал вице-министр.

Поправки предлагается внести в 11 законодательных актов, из них 10 в рамках Законопроекта, и в Налоговый кодекс через специальный законопроект о внесении изменений и дополнений в этот кодекс, разрабатываемый Министерством национальной экономики.

В частности, Законопроектом предлагается в Законе РК «О регулировании торговой деятельности» предусмотреть правовой статус ЭКА, под которым понимается юридическое лицо, определяемое по решению Правительства РК, которое обладает статусом национального института в области развития и продвижения несырьевого экспорта. В иных законах – обеспечить наличие полномочий экспортно-кредитного агентства, в том числе возможность действовать без лицензии, соблюдение требований бухгалтерского учета, запрет на предоставление льготных условий аффилированным лицам, законодательство о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма, контроля заинтересованных госорганов. Остальные вопросы урегулировать на уровне подзаконных НПА и внутренних документов самого ЭКА.