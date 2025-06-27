Что будет с кладбищами в Шымкенте

Сейчас в официальной базе данных числится более 100 кладбищ — мусульманских и христианских — общей площадью свыше 1046 гектаров. При этом Генеральный план города не содержит отдельной информации о дате возникновения и возрасте самых ранних кладбищ.

Фото: Максат Шагырбай /Kazinform

Район Туран: 15 кладбищ под контролем коммунальных служб

На территории района Туран расположено в общей сложности 15 кладбищ, из которых 12 — мусульманские и 3 — христианские. В настоящее время закрыты для захоронения два мусульманских и одно христианское кладбище.

Все работы по содержанию и благоустройству объектов ведутся силами коммунального государственного учреждения «Тұран». Специалисты учреждения регулярно проводят уборку мусора, покос травы, благоустройство территории, а также обеспечивают захоронения людей, личность которых установить не удалось.

Фото: Максат Шагырбай /Kazinform

Каратауский район: более 40 кладбищ, половина заполнена

В Каратауском районе расположено 44 кладбища — 41 мусульманское и 3 христианских. Из них на 22 мусульманских кладбищах захоронения больше не производятся из-за полного заполнения.

Обслуживанием занимается коммунальное государственное учреждение «Каратау», сотрудники которого регулярно проводят санитарные мероприятия: очистку территории, покос травы, санитарную обрезку и уход за захоронениями.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Аль-Фарабийский район: старые и новые захоронения

На территории Аль-Фарабийского района расположено 7 кладбищ — 5 мусульманских и 2 христианских. Из них 4 действующих и 3 закрытых. Самые крупные действующие объекты находятся в жилых массивах Актас-2, Текесу и 157-м квартале. Закрыты к захоронению Ташкентское шоссе и христианские кладбища по улице Желтоксан.

Уход за всеми объектами обеспечивает коммунальное государственное учреждение «Аль-Фараби», которое выполняет регулярную уборку мусора, покос травы и санитарную обрезку сухих деревьев.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Абайский район: все кладбища действующие

В Абайском районе насчитывается 10 кладбищ, все они — мусульманские и действующие. Самым старым объектом является Темірші әулие зияраты вдоль Тамерлановского шоссе.

Все кладбища оборудованы ограждениями, входными группами, находятся в удовлетворительном состоянии и используются по назначению. Согласно Генеральному плану развития города, изменение назначения данных земель не планируется.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Енбекшинский район: самая большая сеть кладбищ города

Енбекшинский район — лидер по количеству кладбищ в Шымкенте. Здесь расположено 30 действующих кладбищ (27 мусульманских и 3 христианских), а также 3 закрытых объекта.

Наиболее крупные действующие кладбища находятся в жилых массивах Елтай, Карабастау, Азат, Исфиджап и Бадам. Общая площадь отдельных кладбищ достигает 9,5 гектаров.

Кроме регулярной уборки и благоустройства, на ряде кладбищ постепенно завершается захоронительная деятельность по мере заполнения выделенных участков.

Фото: Максат Шагырбай /Kazinform

— Развитие и застройка территорий населенных пунктов в Казахстане регулируются действующим законодательством, в частности, пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Согласно закону, все градостроительные решения принимаются на основе утвержденного Генерального плана. Судьба городских кладбищ регулируется действующим законодательством и утверждённым Генеральным планом, который был разработан и принят постановлением Правительства Республики Казахстан № 916 от 17 октября 2023 года, — пояснили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента.

Фото: Максат Шагырбай /Kazinform

В ведомстве подчеркнули, что все действующие кладбища сохранят свое расположение. Их перенос, ликвидация или переустройство не предусмотрены. Новых планов по изъятию этих земель у города нет.

Также в ведомстве сообщили, что в управление не поступала информация о каких-либо попытках строительных компаний проявить интерес к участкам, на которых расположены кладбища.

Вместе с тем, согласно Генеральному плану, в Шымкенте предусмотрено создание трех новых кладбищ, которые будут расположены в восточной, южной и западной частях города. Эти участки определены для обеспечения потребностей города в долгосрочной перспективе.

Фото: акимат Шымкента

Отдельно в управлении напомнили о санитарных нормах, которые жестко регламентируют использование территорий закрытых кладбищ в будущем.

— Согласно санитарным правилам, утверждённым приказом министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-81 от 19 августа 2021 года, любые иные виды использования земель закрытых кладбищ допускаются не ранее чем через 20 лет после официального закрытия, и исключительно в целях озеленения — для создания зелёных зон, — пояснил главный специалист отдела градостроительства и геоинформационных систем Азизбек Ажиметов.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Он добавил, что проектные решения, заложенные в Генеральный план Шымкента, рассчитаны до 2035 года. После завершения всех проектных процедур документ будет вынесен на общественные слушания, а затем их передадут на комплексную градостроительную экспертизу.

— Таким образом, действующие городские кладбища продолжают функционировать на своих территориях. Жители могут быть уверены, что массовых переносов или ликвидации захоронений не планируется, — подчеркнул А. Ажиметов.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Напомним, что в Правительстве планируют ввести штрафы за продажу мест на кладбищах. Каждому умершему или бездомному должен предоставляться бесплатный участок для захоронения площадью не менее шести квадратных метров.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform